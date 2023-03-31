Dadaş’ı Paixao yıktı!

Spor Toto 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren iki takım kozlarını, Erzurumspor'un sahası bakımda olduğu için İstanbul'da Pendik Stadı'nda paylaştı. Gol düellosuna sahne olan zevkli maçta İzmir ekibinin Portekizli yıldız golcüsü Marco Paixao, biri penaltıdan 3 golle, karşılaşmaya damga vurdu. 28 yaşındaki Portekizli yıldız santrfor, gol sayısını 17'ye yükseltti. Altay'ın diğer golü ise İranlı savunmacı Naderi'den geldi. Siyah-beyazlılar, ikide sıfırın ardından galibiyetle tanıştı. 76'da Eren Tozlu'nun kırmızı kart gördüğü Dadaşlar ise 3 maç sonra kaybetti.