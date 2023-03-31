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Çaykur Rizesporlu Amilton'dan Süper Lig sözleri!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Amilton Minervino dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Brezilyalı sol kanat, "Önümüzdeki her maçı galibiyetle bitirirsek takımın, taraftarın ve şehrin istediği şampiyonluğa ulaşacağız. Süper Lig'i hak eden bir takımız" dedi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 18:59
Çaykur Rizesporlu Amilton'dan Süper Lig sözleri!

Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Amilton Minervino, hedeflerinin her maçı kazanmak olduklarını söyledi. Amilton, "Önümüzdeki her maçı galibiyetle bitirirsek takımın, taraftarın ve şehrin istediği şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"RİZESPOR'UN YERİ SÜPER LİG"

Takımının yerinin Süper Lig olduğunu dile getiren Amilton, "Kendine güvenen bir takımız. Özellikle hocamız bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bize maç maç yapmamız gerekenleri söyleyerek bizi maça iyi hazırlıyor. Her maça farklı oyuncular ile çıkıldığından üzerimizdeki baskıda azalıyor. Ben süreci çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bu ligde ilk defa oynuyorum. Süper Lig'i hak eden bir takımda oynadığımı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda performansımı yükseltip, beklediğimiz şampiyonlukta daha fazla katkım olacak" diye konuştu.


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