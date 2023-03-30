Dört dörtlük Bodrum

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren iki takım, kozlarını Bandırma'da paylaştı. İlk 20 dakikası karşılıklı ataklar geçilen maçta, gol perdesini Bodrumspor açtı. 20'de Gökdeniz, takımını öne geçirdi. Bandırma'da 28'de Mulumba 2. sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında daha da rahatlayan Ege ekibi, golleri art arda sıraladı. 35'te Samet, 42'de Kenan ve 78'de yine Gökdeniz, 4 farklı galibiyeti getirdi. Bodrumspor, 4 maç sonra kazanıp, play-off yarışına tutundu. Bandırma ise Adanaspor ve Yeni Malatyaspor hükmen galibiyetleri sayılmazsa 6 maçtır puana hasret kaldı.