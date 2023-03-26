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Denizlispor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da Giray Bulak ile yollar ayrılmıştı. Ege temsilcisinin yeni hocası Kemal Kılıç oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 14:31
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu

Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde Dyorex Boluspor'a 2-1 yenilen ve teknik direktör Giray Bulak'la yollarını ayıran düşme potasındaki Altaş Denizlispor, yeni çalıştırıcısını buldu.

Yeşil-siyahlılar son olarak 1. Lig ekibi Adanaspor'da görev yapan deneyimli teknik adam Kemal Kılıç'la anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kemal Kılıç'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.

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