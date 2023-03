Rizesporlu Okechukwu Azubuike: Her maçı 3 puan için oynamak zorundayız

Rizesporlu Okechukwu Azubuike, "Ligin sonlarına doğru geldiğimiz için bundan sonra oynadığımız her maç çok önemli. Her maçtan 3 puan olmak zorundayız" dedi. Spor Toto 1 'inci Lig'in 27'nci haftasında 18 Mart Cumartesi günü sahasında Altay 'ı konuk edecek Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri 'ndeki antrenman öncesinde takımın tecrübeli isimlerinden Okechukwu Azubuike basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kalan maçların tamamını kazanmak istediklerini dile getiren Azubuike, "Ligin sonlarına yaklaştığımızdan her maçı üç puan için oynamak zorundayız. Hangi takımla oynarsak oynayalım artık hiçbir maçımızı bir puanlık olarak düşünemeyiz. Altay karşısında kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım galip gelen taraf biz oluruz ve sezon sonunda Süper Lig hedefini gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.