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Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 20:15
Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

11 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Göztepe-Pendikspor: Oğuzhan Aksu

12 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: İlker Yasin Avcı

19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK: Murat Erdoğan

13 Mart Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Altay: Sarper Barış Saka

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç

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