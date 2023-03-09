Haberler TFF 1.Lig Ibrahim Olawoyin: Her maç gol atmak istiyorum

Ibrahim Olawoyin: Her maç gol atmak istiyorum

Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Ibrahim Olawoyin, “Bir sayı belirlemedim ama her maç gol atmak istiyorum” dedi. Olawoyin, "Son 2 aydır kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım bu böyle devam eder. Çok daha da iyi olur” ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 20:02
Ibrahim Olawoyin: Her maç gol atmak istiyorum

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında pazar günü saat 13.30'da deplasmanda deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ibrahim Olawoyin, "Samsunspor maçı ile ilgili olarak tabi ki alınan mağlubiyetten dolayı kimse memnun değil. Hepimiz çok üzüldük. Kazanmayı isterdik ama olmadı. Futbolda böyle maçlar oynayabiliyorsunuz. Bu maçla ilgili yapmamız gereken yanlış yaptıysak onları düzeltmek olur ve doğrularımızı arttırmamız gerekiyor çünkü önümüzde çok önemli bir Bodrumspor maçı var. Ona odaklanıp maçı kazanıp aldığımız mağlubiyeti unutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİM ANDAN İTİBAREN HERKES ÇOK İYİ DAVRANDI"
Kulübe geldiği günden itibaren herkesin kendisine iyi davrandığını belirten, Olawoyin, "Buraya gelmeden önce hep olumlu bilgiler almıştım. Burada bir aile ortamının olduğunu, herkesin iyi karşılandığını öğrenmiştik. Gerçekten de tam olarak öyle oldu. Geldiğim andan itibaren herkes çok iyi davrandı. Bende son 2 aydır kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım bu böyle devam eder. Çok daha da iyi olur" dedi.

"UMARIM HEM GOLLERİME DEVAM EDERİM HEM DE GOLLER TAKIMIMIN GALİBİYETİNİ SAĞLAR"
Oynadığı her maç gol atmak istediğini söyleyen Olawoyin, "Bir gol hedefim yok. Bir sayı belirlemedim ama her maç gol atmak istiyorum. Umarım bu attığım goller takımımın galibiyetine yarar. Çünkü sadece sizin kendi istatistiğiniz olmuş oluyor. Umarım hem gollerime devam ederim hem de goller takımımın galibiyetini sağlar" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Süper Lig’i karıştıracak transfer! Fenerbahçe’nin yıldızına 4 yıllık teklif yapılacak…
Kurtlar Vadisi’nin Rus ajan Nina’sı Tatsyana Tsvikevic’in son haline bakın! “Nihat Hatipoğlu'nun vesilesi ile Müslüman oldum” demişti...
F.Bahçeli 6 yıldıza kanca! Sevilla maçında izleyecekler
İtalyanlar resmen açıkladı! Hazard...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!
İlker Püren: Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (9 Mart 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide gülen taraf F.Bahçe! Derbide gülen taraf F.Bahçe! 19:47
İlker Püren: Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz İlker Püren: Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz 19:43
"Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" "Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" 19:21
"Son ana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" "Son ana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" 19:16
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) 18:57
Erce Kardeşler: Bursaspor'a teşekkür ederim Erce Kardeşler: Bursaspor'a teşekkür ederim 18:47
Daha Eski
Beşiktaş OGM Ormanspor'u sahasında devirdi! Beşiktaş OGM Ormanspor'u sahasında devirdi! 18:42
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum 17:57
G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! 16:37
Eyüp tek golle kazandı Eyüp tek golle kazandı 16:37
Gent - Başakşehir maçı saat kaçta? Gent - Başakşehir maçı saat kaçta? 16:12
Manchester United - Real Betis maçı saat kaçta? Manchester United - Real Betis maçı saat kaçta? 11:57