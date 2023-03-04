Haberler TFF 1.Lig Samsunspor 2-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsunspor 2-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Samsunspor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0'la mağlup etmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 22:39
Samsunspor 2-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Yılport Samsunspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 69 Harris), Alim Öztürk, Benasser, Zeki Yavru (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Laura, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 89 Celil Yüksel), Tanque (Dk. 90+2 Ahmet Sağat)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 81 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 81 Benhur Keser), Azubuike, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Amilton, Ogün Özçiçek (Dk. 59 Miya), John Mary (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Emirhan Topçu (Dk. 70 Sinan Osmanoğlu)

Goller: Dk.54 Yusuf Abdioğlu, Dk. 77 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ogün Özçiçek, Dk. 35 Emirhan Topçu, Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 57 Amilton, Dk. 70 Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor), Dk. 33 Alim Öztürk, Dk. 33 Benasser, Dk.62 Tangue, Dk. 73 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Szumski, Dk. 82 Laura (Yılport Samsunsspor)

DİĞER
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE EKRANI: Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın TOD TV ve Beinsports 1'de şifresiz!
Kayserispor Fenerbahçe maçında istenmeyen görüntüler! İşte o anlar
F.Bahçe Kayseri'de kazandı!
G.Saray'dan sol bek operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı!
Tuzlaspor Gameli ile güldü!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 MART)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü'ne Beşiktaş maçı öncesi kötü haber! Ankaragücü'ne Beşiktaş maçı öncesi kötü haber! 22:18
Valencia ligde 23. golünü attı! Valencia ligde 23. golünü attı! 22:16
Altay Bayındır: Aynı ülkenin evladıyız Altay Bayındır: Aynı ülkenin evladıyız 21:43
Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz! Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz! 21:48
Çağdaş Atan: Takımımla gurur duyuyorum Çağdaş Atan: Takımımla gurur duyuyorum 21:55
Arif Kocaman: Elimizden geleni yaptık Arif Kocaman: Elimizden geleni yaptık 22:02
Daha Eski
Chelsea galibiyeti hatırladı! Chelsea galibiyeti hatırladı! 20:33
Ferdi'den müthiş gol! Kaleciyi çaresiz bıraktı Ferdi'den müthiş gol! Kaleciyi çaresiz bıraktı 20:44
Tuğba Danışmaz'dan altın madalya! Tuğba Danışmaz'dan altın madalya! 21:00
F.Bahçe takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu F.Bahçe takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu 21:03
F.Bahçe Kayseri'de kazandı! F.Bahçe Kayseri'de kazandı! 21:04
Wolverhampton tek golle kazandı! Wolverhampton tek golle kazandı! 21:16