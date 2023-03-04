Samsunspor 2-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Yılport Samsunspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 69 Harris), Alim Öztürk, Benasser, Zeki Yavru (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Laura, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 89 Celil Yüksel), Tanque (Dk. 90+2 Ahmet Sağat)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 81 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 81 Benhur Keser), Azubuike, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Amilton, Ogün Özçiçek (Dk. 59 Miya), John Mary (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Emirhan Topçu (Dk. 70 Sinan Osmanoğlu)
Goller: Dk.54 Yusuf Abdioğlu, Dk. 77 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Ogün Özçiçek, Dk. 35 Emirhan Topçu, Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 57 Amilton, Dk. 70 Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor), Dk. 33 Alim Öztürk, Dk. 33 Benasser, Dk.62 Tangue, Dk. 73 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Szumski, Dk. 82 Laura (Yılport Samsunsspor)