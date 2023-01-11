Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık paylaşımı

Başkentin diğer ekiplerinden MKE Ankaragücü "Unutmadık, unutmayacağız...", Ankara Keçiörengücü de "Şehrimizin evladı her zaman kalbimizde olacaksın, seni unutmayacağız..." paylaşımı yaptı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Ahmet Çalık, kırmızı-siyahlı ekiple 118 maçta görev yaptı.