Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor puan silme cezasına itiraz edecek

Yeni Malatyaspor puan silme cezasına itiraz edecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor kulübünün yetkilileri, kendilerine verilen puan cezası kararına itirazda bulunacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 16:28
Yeni Malatyaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği puan silme cezasına itiraz edecek. Kulüp yetkilileri, perşembe günü itiraz başvurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, "TFF'nin verdiği karara 7 gün içinde itiraz hakkımız bulunmaktadır. Tahkim Kurulu'na perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci her detayıyla enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz'' ifadelerine yer verildi.
DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Ozan Tufan transfer kararını açıkladı! Hull City'nin isteği ortaya çıktı...
Ronaldo'ya sevgilisi Georgina Rodriguez'den 28 milyon liralık oyuncak! Sosyal medya yıkıldı: "Adama kendi parasıyla sürpriz yapmış"
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında...
Ozan için istenen rakam belli oldu! Beşiktaş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hüseyin Eroğlu'dan transfer müjdesi! "Süper Lig'den..."
Göztepe - Bodrumspor maçı saat kaçta?
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Larin imzayı atıyor! Flaş transfer Larin imzayı atıyor! Flaş transfer 16:36
Yeni Malatyaspor’dan o cezaya itiraz Yeni Malatyaspor’dan o cezaya itiraz 16:28
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Lig yeniden başladı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Lig yeniden başladı 16:13
Flaş transfer itirafı! Juventus ve Inter... Flaş transfer itirafı! Juventus ve Inter... 15:58
F.Bahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza... F.Bahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA'dan ceza... 15:52
G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona... G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona... 15:52
Daha Eski
Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 15:46
Ronaldo'ya eşinden lüks hediye Ronaldo'ya eşinden lüks hediye 15:15
Trabzonspor Karagümrük maçına hazırlanıyor Trabzonspor Karagümrük maçına hazırlanıyor 15:12
Beşiktaş A. Demirspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş A. Demirspor maçı hazırlıklarına başladı 15:09
Atiba ligde ilk kez! Atiba ligde ilk kez! 14:49
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 14:38