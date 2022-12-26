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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan transfer müjdesi! "Süper Lig'den..."

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunsupor'da, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Eroğlu yaptığı konuşmada, "Süper Lig’den transferlerimiz olacak. 1. Lig’den de oyuncu bakacağız." dedi. İşte o sözler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 13:09
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan transfer müjdesi! "Süper Lig'den..."
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapacaklarını ve Süper Lig'den de bazı isimleri transfer edeceklerini söyledi.

Türkiye'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Takımlar bu süreçte kadrolarını güçlendirmek için adımlarını atacaklar. Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da eksik bölgeleri belirlediklerini ve gerekli transferleri yapacaklarını söyledi.

"4-5 pozisyona oyuncu arıyoruz, Süper Lig'den transfer olacak"
4-5 pozisyona transfer yapacaklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Mücahit Albayrak'ın dönüşü uzun sürecek. Muhammet Ali Özbaskıcı, Berk Taşkın ve Ali Ülgen sakat. Bu oyuncuların sakatlıkları biraz daha uzun sürecek. Kadro derinliğimizin olması gerekiyor. Son haftalarda yük binen Osman, hafif sakat Yusuf Emre, Ali Kaan ve Celil ile oynadık. Kadro derinliğini arttırmak için orta sahamızı güçlendirmek istiyoruz. Belki bir kanat oyuncusu alabiliriz. 4-5 pozisyona kadro derinliğimizi arttırmak için oyuncu arıyoruz. Sol bekte Soner Gönül tek alternatifimiz. Mücahit'in gelişi biraz zor. Orayla ilgili transfer döneminde planımız var. Devre arasında transfer gerçekleşiyor ama istediğin oyuncuyu bulamayınca ister istemez yanlış hamle de yapmak istemiyoruz. Doğru planlama ile sol beki güçlendirmek istiyoruz. Transfer konusunda başkanımız ve icra kurulu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Süper Lig'den transferlerimiz olacak. 1. Lig'den de oyuncu bakacağız. Her takıma sorsanız en az 5-6 transfer istiyor. Kimse iyi oyuncularını dışarıda bırakmıyor. Herkes kötü oyuncusunu dışarıda bırakıyor. Performans veren oyuncuyu dışarıda bırakmazlar. Biz de ince eleyip, sık dokuyoruz. Tabii ki transfer yapacağız ama değer katacak, şampiyonluğa katkı sağlayacak, rekabeti arttıracak, oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bizim transferde isimlerimiz belli. Onun üzerinden gidiyoruz. Basında yazan isimler değil de ihtiyacımız dahilinde planladığımız bölgelere transfer yapmak istiyoruz" dedi.

"Tüm formasyonları oynayabiliriz"
Takımının tüm dizilişleri oynayabilecek düzeyde olduğunun altını çizen Eroğlu, "İlk geldiğim hafta 4'lü savunma ile maça başlamıştık. Elimizdeki kadroyu kullanmak, doğru planlama, formasyon önemli. Rakipler, biz 3'lü savunma oynarken kanatları kapatarak oynamaya çalışıyor. Ali Ülgen gibi Harris gibi oyunculardan son zamanda katkı alamadık. Maç içerisinde 3-5-2, 4-1-4-1 ve 4-3-2-1 gibi formasyonlar deneyebiliyoruz. Buna hazırız, tüm formasyonları çalışıyoruz. Ligin ikinci devresinde maçın gidişine göre değişiklikler yapılabilir" diye konuştu.

"İkinci devreye çok iyi hazırlanacağız"
Ara transfer döneminde takım olarak çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayan Hüseyin Eroğlu, "Kadromuza dahil olacak oyuncular ve fiziksel anlamda takımı yakalayacak oyuncularla birlikte çok güzel bir kamp dönemi geçirip, ikinci yarıya çok güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Tomane bizim anlaşmalı futbolcumuz. Süreç devam ediyor. Yabancı kontenjanı var. Tomane'nin durumuyla ilgili yakın zamanda bilgi aktarımı gerçekleşecek. Ön bölgede güçlü olmak önemli. Takım oyununa ve savunmasına kakı sağlamak da önemli. Transfer konusunda planlı giden bir durumumuz var" şeklinde konuştu.

Samsunspor, 19 takımlı Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini 18 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet ile lider Eyüpspor'un 6 puan arkasında 32 puanla ikinci sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, ligin ikinci devresini de ilk 2 sıra içerisinde bitirip, Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

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