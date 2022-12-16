Atletico Madrid Efe Sarıkaya'nın peşinde! Efe Sarıkaya kimdir?

Atletico Madrid, Altay'ın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya ile ilgilendiğini yazılı olarak siyah-beyazlı kulübe iletti. Ayrıca Efe, Avrupa'dan birçok kulübün de radarında bulunuyor.



İspanyol ekibi Atletico Madrid, Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay'ın genç futbolcusu Efe Sarıkaya'ya ilgisini resmi olarak iletti. İki kulüp yazılı olarak iletişime geçerek, oyuncu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Efe'nin henüz 18 yaşına girmemiş olması da özellikle konuşuldu. Ayrıca konu hakkında önümüzdeki günlerde daha net adımların atılacağı öğrenildi.



Öte yandan 2004 doğumlu Efe Sarıkaya'ya, Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün de ilgi gösterdiği biliniyor.

EFE SARIKAYA KİMDİR?

30 Kasım 2005 doğumlu olan Efe Sarıkaya henüz 17 yaşında. İzmir doğumlu olan Efe, Altay altyapısında futbola başladı. Stoper bölgesinde oynayan ve sol ayağını kullanan genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Efe'nin güncel piyasa değeri ise 300 bin Euro...