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Samsunspor 5-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsunspor sahasında farka koştu!

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Altaş Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 18:25
Samsunspor 5-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsunspor sahasında farka koştu!

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Altaş Denizlispor kozlarını paylaştı. Mücadele, ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Samsun'a galibiyeti getiren golleri Gaetan Laura (2), Ali Ülgen, Kadeem Harris ve Ahmet Sagat kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor yenilmezlik serisini sürdürdü ve 27 puana yükseldi. Denizlispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 6 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Samsunspor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor ise Altay'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahasına sarkan Ali Ülgen topu filelerle buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

25. dakikada Tanque'nin defansın arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Laura maçtaki dengeyi bozdu. 1-0

36. dakikada Tanque, seri çalımlar sonrası pasını Laura'ya ulaştırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Laura kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 2-0

38. dakikada sağ kanattan Muhammed'in ortasına iyi yükselen Muhammet Özkal'ın kafa vuruşu üsten auta çıktı.

55. dakikada göğsüyle topu yumuşatan Tanque'nin şutu direğin sağından auta çıktı.

60. dakikada Leo'nun kullandığı serbest vuruş, direğin üstünden auta çıktı.

61. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Ali Ülgen'in dokunuşu farkı 3'e çıkardı. 3-0

68. dakikada Ali'nin sağdan pasına iyi hareketlenen Harris, topu boş kaleye yuvarladı. 4-0

90+2. dakikada Polat'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sağat'ın şutu filelerle buluştu. 5-0

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