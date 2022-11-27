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Sahaya olayları nedeniyle Göztepe - Altay maçı yarıda kaldı! Taraftar kaleciye saldırdı

Spor Toto 1. Lig’de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 19:44 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 20:00
Sahaya olayları nedeniyle Göztepe - Altay maçı yarıda kaldı! Taraftar kaleciye saldırdı

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı.

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Soyunma odasına giden karşılaşmanın hakemi Emre Kargın karşılaşmayı tatil etti.

İşte o anlar...

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto 1'inci Lig'de iki ezeli rakip Göztepe ve Altay'ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin Göztepeli Gürsel Aksel Stadı'nı tamamıyla doldurdu. Konuk Altay'da ise deplasman yasağının kalkmasının ardından bine yakın taraftar kale arkasındaki yerlerini aldı.

Göztepe yönetimi, maçı tam kadro takip etti. Sport Republic şirketinin yönetim kurulu başkanı Henrik Kraft, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Amatör Şube Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte maçı takip etti.

Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan golcü Hüsamettin, sol bek Yunus Emre, kanat Obinna Mammah'ın yanı sıra kart cezalısı Palmer mücadelede forma giyemedi. Altay'da ise orta saha Ceyhun derbide görev alamadı.

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