Altınordu’da Bertuğ Bayar ve Safa Kınalı ile yollar ayrıldı

Altınordu, Bertuğ Bayar ve Safa Kınalı ile yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Bertuğ Bayar ve Safa Kınalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki oyuncuya da bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Bertuğ Bayar, Altınordu formasıyla bu sezon 10 maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu skor katkısı veremedi. Safa Kınalı ise bu sezon Altınordu formasıyla 11 maça çıktı ve 1 de gol katkısı verdi.