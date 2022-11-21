Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu Gençlerbirliği galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Zor bir galibiyet aldık ama önemli 3 puandı." dedi.

Kaloğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, iki takımın da inanılmaz mücadele ortaya koyduğunu belirterek, futbolcularını ve Gençlerbirliği'ni tebrik etti.

Müsabakada zaman zaman iyi oynadıklarını kaydeden Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu tip maçlar zaten her zaman zordur. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Maçın mental önemi çok büyüktü. Çünkü bir sıçrama maçıydı bizim için. Rakibimizin durumu, bulunduğu konum tabii ki kimseyi yanıltmasın. Çok iyi bir takım, diri bir takım, çok koşan bir takım, bugün de bunu görmüş olduk. Zor bir galibiyet aldık ama önemli 3 puandı. Yani oyuncularım için ne desem az, hepsiyle gurur duyuyorum. İnanılmaz bir karakter, ruh gösteriyorlar şu anda. Ve inanın her hafta tırnaklarımızı kazıya kazıya nerelerden geldik ve böyle de gitmeye devam edeceğiz."

Kaloğlu, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllar önce ben burada şampiyonluk yaşadım. Daha sonra Süper Lig'de de oynadım. Ben burada Sinan Kaloğlu oldum. O duyguları nasıl yaşıyorsam bugün beni tribünlere çağırıp davet ettiklerinde aynı duyguyu yaşadım ve çok duygulandım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Her hafta gelişmeye çalışıyoruz. Gelişeceğiz de. Bir sözüm de İzmir'e lütfen çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Kulübümüzü yalnız bırakmasınlar. Her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacımız var."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise sergiledikleri oyunu geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Yaptıkları çalışmalarda geleceğe yönelik umutlarının arttığını kaydeden Dalcı, şöyle konuştu:

"Bu oyun zor bir oyun. Oynadığımız üçlü sistemi biraz daha geliştirip özellikle üçüncü bölgede atak sonlandırmak ya da üçüncü bölgede topu biraz daha tutup orada biraz daha efektif olmak gibi durumlar söz konusu. Buraları da tabii ki çalışarak geliştireceğiz. Maçın genelinde pozisyon vermedik diyebiliriz ama işte bir karambolde meydana gelen penaltıyla mağlup olduk. Üzgünüz ama bu maçı artık unutup önümüzdeki maçlara bakacağız. Bulunduğumuz bu yer gerçekten bizim için sıkıntılı. Kalan 5 maçta maksimum puanları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."