Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ilk antrenmanına çıktı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 21:33
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ilk antrenmanına çıktı

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Mustafa Dalcı ilk olarak takımla saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.

Kırmızı-siyahlı oyuncular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Saha içerisine kurulu parkurlarda pas, orta ve şut organizasyonları üzerinde duran futbolcular, yarı sahadaki çift kale maçla günü tamamladı.

Antrenmanı Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Başkan Vekili Kubilay Güvenç, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Mehmet Soylu ve Sportif Direktör Emrah Yıldız da saha kenarında izledi.

Öte yandan başkent ekibinde Murat Erbasan, Ali Eren Beşerler, Abidin Çakmak, Medet Coşkun yardımcı antrenör, Fatih Demir ise kaleci antrenörü olarak görev yapacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Cüneyt Yüksel atletik performans antrenörü ve Ahmet Ünal Can Pektaş da maç performans analiz görevini yerine getirecek.

DİĞER
Estetikli değişimiyle bambaşka biri olmuştu! 'Kısmetse Olur' Sibel mutluluğu buldu! Sevgilisiyle evlendi...
Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı! 3 çocuğuyla poz veren Zeynep Tokuş oğlu Ali'nin yaş gününü kutladı görenler şaşırdı: "Kocaman olmuşlar"
Vitor Pereira milli yıldıza hoca oluyor!
Jesus ayrılacak mı? F.Bahçe efsanesi konuştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe’de Eyüpspor mesaisi başladı
G.Birliği'nden Ali Koç ve Arda Güler açıklaması!
2023 RESMİ TATİLLER VE MİLLİ BAYRAMLAR
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (15 Kasım)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Semih Kaya sözleri! Dursun Özbek'ten Semih Kaya sözleri! 21:11
Şenol Güneş'ten akademiye ziyaret! Şenol Güneş'ten akademiye ziyaret! 21:08
Türkiye İskoçya maçına hazır Türkiye İskoçya maçına hazır 20:38
La Liga ile dostluk turnuvası! F.Bahçe ve G.Saray... La Liga ile dostluk turnuvası! F.Bahçe ve G.Saray... 20:35
F.Bahçe G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da! F.Bahçe G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da! 20:23
Vitor Pereira milli yıldıza hoca oluyor! Vitor Pereira milli yıldıza hoca oluyor! 19:55
Daha Eski
Millilerden farklı prova! Millilerden farklı prova! 19:36
Milliler Diyarbakır'a geldi! Milliler Diyarbakır'a geldi! 19:18
Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Süre aldıkça..." Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Süre aldıkça..." 18:29
Denizlispor hükmen mağlup sayıldı Denizlispor hükmen mağlup sayıldı 18:21
İngilizler açıkladı! Ronaldo o takımlarla görüşüyor İngilizler açıkladı! Ronaldo o takımlarla görüşüyor 18:17
Ismael'in yardımcısıydı! 6. lige gitti Ismael'in yardımcısıydı! 6. lige gitti 18:12