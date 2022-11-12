Golcülerin savaşına sahne olacak

Altınordu-Altay derbisi, ligin en golcü oyuncuları arasında yer alan iki ismin düellosuna sahne olacak. Siyah-beyazlı ekibin Kırmızılacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek 8 golle krallıkta ikinci sırada. Altay'ın Portekizli forveti Paixao ise 7 golle yakından takip ediyor.
Altınordu-Altay derbisi, ligin en golcü oyuncuları arasında yer alan iki ismin düellosuna sahne olacak. Siyah-beyazlı ekibin Kırmızılacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek 8 golle krallıkta ikinci sırada. Altay'ın Portekizli forveti Paixao ise 7 golle yakından takip ediyor.