Haberler TFF 1.Lig Golcülerin savaşına sahne olacak

Golcülerin savaşına sahne olacak

Altınordu-Altay derbisi, ligin en golcü oyuncuları arasında yer alan iki ismin düellosuna sahne olacak. Siyah-beyazlı ekibin Kırmızılacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek 8 golle krallıkta ikinci sırada. Altay'ın Portekizli forveti Paixao ise 7 golle yakından takip ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Golcülerin savaşına sahne olacak
Altınordu-Altay derbisi, ligin en golcü oyuncuları arasında yer alan iki ismin düellosuna sahne olacak. Siyah-beyazlı ekibin Kırmızılacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek 8 golle krallıkta ikinci sırada. Altay'ın Portekizli forveti Paixao ise 7 golle yakından takip ediyor.
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