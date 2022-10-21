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10. hafta Eyüp'te açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası bugün oynanacak bir maçla başlayacak. Eyüpspor ile Sakaryaspor, saat 20.00'de Eyüp Stadı'nda karşılaşacak ve maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
10. hafta Eyüp'te açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası bugün oynanacak bir maçla başlayacak. Eyüpspor ile Sakaryaspor, saat 20.00'de Eyüp Stadı'nda karşılaşacak ve maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

Yarın Manisa deplasmanında ter dökecek Ç.Rize'de genç orta saha Mithat Pala, takım olma yolunda hızla ilerlediklerini ve Eyüp beraberliğini telafi edeceklerini söyledi.

1. Lig'de üst üste 2 galibiyetle zirve yarışına yeniden ortak olan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Bandırmaspor'u puansız göndereceklerini iddia etti.

2. Lig ekiplerinden İskenderun, kulüpte üst yöneticilik görevini yürüten G.Saraylı eski teknik direktör, Hollandalı futbol adamı Riekerink ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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