Haberler TFF 1.Lig Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan İsmail Kartal'a büyük tepki!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan İsmail Kartal'a büyük tepki!

Hüseyin Eroğlu ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, yapılan anlaşmadan önce son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal ile görüştüklerini açıkladı. Yüksel Yıldırım, İsmail Kartal'ın istekleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:10
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan İsmail Kartal'a büyük tepki!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım Hüseyin Eroğlu ile yaptıkları teknik direktörlük anlaşması hakkında konuştu. Teknik adam arayış süreçlerini Samsun'un yerel bir kanalında değerlendiren Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

İLK AYKUT KOCAMAN'LA GÖRÜŞMÜŞLER
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım teknik adam arayış sürecinde Aykut Kocaman ile görüştüklerini belirterek, ''Aykut Kocaman ile ofisinde, İsmail Kartal ile dışarıda görüştüm. Aykut Hoca kesinlikle bu sene takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve "Seneye takım çalıştıracağım" dedi. Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ı önerdi.'' ifadelerine yer verdi.

KIZGINLIĞINI DİLE GETİRDİ
Aykut Kocaman'ın ardından İsmail Kartal ile görüştüklerini anlatan Yüksel Yıldırım, "İsmail Kartal'a teklifimiz ilettik. "Eşim ve ekibimle konuşacağım, şartlarımı bildireceğim" dedi. Sonra film koptu. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunu da söyledim, yine söylüyorum! İsmail Hoca, bizden 2 milyon euro gibi bir para istedi. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam?' dedim. Bu parayı ne Fenerbahçe verir, Ne Galatasaray, ne de bir başkası! 'Hocam sen uçmuşsun' dedim. Çünkü çok kızdım" ifadelerine yer verdi.

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