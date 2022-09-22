Altay’da krizden fırsat çıktı

Transfer yasağı bulunan Altay'da 1. Lig'de ilk 6 haftada altyapıdan 12 futbolcu forma şansı buldu. Siyah-beyazlılarda altyapı patentli Eren Erdoğan, Kutay, Salih, Mehmet, Efe, Nurettin, Yusuf, Arda, Caner, Erdem, Eren Karataş ve Enes Yetkin görev aldı.
Transfer yasağı bulunan Altay'da 1. Lig'de ilk 6 haftada altyapıdan 12 futbolcu forma şansı buldu. Siyah-beyazlılarda altyapı patentli Eren Erdoğan, Kutay, Salih, Mehmet, Efe, Nurettin, Yusuf, Arda, Caner, Erdem, Eren Karataş ve Enes Yetkin görev aldı.