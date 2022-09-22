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Altay’da krizden fırsat çıktı

Transfer yasağı bulunan Altay'da 1. Lig'de ilk 6 haftada altyapıdan 12 futbolcu forma şansı buldu. Siyah-beyazlılarda altyapı patentli Eren Erdoğan, Kutay, Salih, Mehmet, Efe, Nurettin, Yusuf, Arda, Caner, Erdem, Eren Karataş ve Enes Yetkin görev aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Altay’da krizden fırsat çıktı
Transfer yasağı bulunan Altay'da 1. Lig'de ilk 6 haftada altyapıdan 12 futbolcu forma şansı buldu. Siyah-beyazlılarda altyapı patentli Eren Erdoğan, Kutay, Salih, Mehmet, Efe, Nurettin, Yusuf, Arda, Caner, Erdem, Eren Karataş ve Enes Yetkin görev aldı.
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