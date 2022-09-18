Alt liglerden haberler (17.09.2022)

Keçiörengücü: 3 Erzurumspor: 2
Ankara Keçiörengücü, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-2 yendi. Başkent ekibi böylece ligdeki 3. galibiyetini aldı. Erzurumspor ise kötü gidişi sürdürüp 2. yenilgisini tattı, hala 3 puanla tanışamadı.
Denizlispor: 2 Gençlerbirliği: 2
Denizlispor evinde ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Karşılıklı gollerle geçen maç sonucu, son sıradaki
Eyüpspor: 4 Bandırmaspor: 1
Sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 4-1 yenen Eyüpspor, maç fazlasıyla zirveye çıktı. İlk yarısı golsüz biten maçta Eyüpspor'u zirveye taşıyan golleri; Sekidika, Eze (2) ve Pa Dibba kaydettiler.