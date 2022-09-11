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Manisa FK - Yeni Malatyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelen Manisa FK ile Yeni Malatyaspor, 2-2 berabere kaldı. Manisa FK'nın golleri Adem Büyük ve Batuhan Kör'den gelirken, Yeni Malatyaspor'un gollerini ise Cengizhan Akgün (2) kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 18:38
Manisa FK - Yeni Malatyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor'un gollerini 10. (p) ve 64. dakikalarda Cengizhan Akgün kaydederken; Manisa FK'nın golleri ise 53'te Adem Büyük ve 90'da Batuhan Kör'den geldi.

Bu skorla birlikte Manisa FK 2 maç sonra puan kaybetti ve 7 puana yükseldi. Malatyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıkarken 2 puana ulaştı.

Ligin 6. haftasında Manisa FK deplasmanda Bodrumspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Altay'ı sahasında ağırlayacak.

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