Boluspor ile Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Boluspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor - Göztepe maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.