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Boluspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Boluspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:50
Boluspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Boluspor ile Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Boluspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Boluspor - Göztepe maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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