Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor’dan harika start

Kocaelispor’dan harika start

Kırmızı Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Kocaelispor, Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti. Derince Stadı'ndaki maçta, perdeyi 38'de Okan Eken açtı. 45'te Beykan Şimşek'in golüyle devreye 2-0 ön giren Kocaelispor, Ümit'in 80'deki golüne engel olamadı. Kocaelispor, böylece sezona 3 puanla girdi. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında İnegölspor sahasında Bayburt Özel İdare'yi 3-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29'da Emirhan Özsoy, 46'ncı dakikada Bahadır Taşdelen ve 76'ncı dakikada Ethem Ercan Pülgir kaydetti. Bursa temsilcisi, böylece sezona rahat bir galibiyetle girdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Kocaelispor’dan harika start
Kırmızı Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Kocaelispor, Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti. Derince Stadı'ndaki maçta, perdeyi 38'de Okan Eken açtı. 45'te Beykan Şimşek'in golüyle devreye 2-0 ön giren Kocaelispor, Ümit'in 80'deki golüne engel olamadı. Kocaelispor, böylece sezona 3 puanla girdi. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında İnegölspor sahasında Bayburt Özel İdare'yi 3-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29'da Emirhan Özsoy, 46'ncı dakikada Bahadır Taşdelen ve 76'ncı dakikada Ethem Ercan Pülgir kaydetti. Bursa temsilcisi, böylece sezona rahat bir galibiyetle girdi.
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