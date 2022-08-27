Adis Jahovic'ten flaş Kim Min Jae ve Seferovic sözleri!

"SERGEN YALÇIN VE OKAN BURUK..."

İki ismi direkt sayabilirim. En iyisi Sergen Yalçın ve Okan Buruk. Bir de Tamer Tuna'yı sayabilirim. Ona haksızlık etmek istemem. Bu teknik direktörler bana çalıştığım dönemde çok şey kattı. Benim stilimde en iyisi Sergen Yalçın ve Okan Buruk'tur. Bazen Sergen Yalçın ile görüşüyoruz. "Baba neredesin?" diye soruyorum. Her şeyden önce çok iyi bir insan. Futbolcunun dilinden anlıyor. Sergen Yalçın ile yakın zamanda da konuştum. 'Ne zaman göreve geleceksin? Sen iyi bir teknik direktörsün' dedim. Sergen Yalçın ise bana en iyi teklifi beklediğini ve iyi bir kulüpte göreve gelmeyi hedeflediğini söyledi.