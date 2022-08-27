Adis Jahovic'ten flaş Kim Min Jae ve Seferovic sözleri!

TFF 1. Lig'de Bodrumspor forması giyen Adis Jahovic çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte golcü oyuncunun o sözleri...
"KIM MIN JAE BENİ ZORLAMADI"
Galatasaray'da daha önce oynayan Marcao beni çok zorlamıştı. Serdar Aziz de biraz zorladı. Tatlı sert oynayan bir oyuncu. Fedor Kudryashov da aynı şekilde. Bir anımı anlatayım. Mesela Fenerbahçe'de oynayan Kim Min Jae'yi çok beğeniyordum. Fenerbahçe ile maç oynadık ama beni o kadar çok zorlamadı. Gerçekten beni çok zorlamadı. Biz takım olarak iyi oynamıştık. Kim Min-Jae'ye bir maçta 3 bacak arası attım (gülerek). Şimdi bakıyorum İtalya'ya transfer oldu. Yanlış anlaşılmasın. Şaka bir yana iyi stoperdi. Ona İtalya'da başarılar diliyorum.