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Adis Jahovic'ten flaş Kim Min Jae ve Seferovic sözleri!

Spor Toto Süper Lig'de daha önce Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor gibi takımların formasını giyen, yakın zamanda ise Bodrumspor'a transfer olan golcü futbolcu Adis Jahovic, flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:20
Adis Jahovic'ten flaş Kim Min Jae ve Seferovic sözleri!

TFF 1. Lig'de Bodrumspor forması giyen Adis Jahovic çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte golcü oyuncunun o sözleri...

"KIM MIN JAE BENİ ZORLAMADI"

Galatasaray'da daha önce oynayan Marcao beni çok zorlamıştı. Serdar Aziz de biraz zorladı. Tatlı sert oynayan bir oyuncu. Fedor Kudryashov da aynı şekilde. Bir anımı anlatayım. Mesela Fenerbahçe'de oynayan Kim Min Jae'yi çok beğeniyordum. Fenerbahçe ile maç oynadık ama beni o kadar çok zorlamadı. Gerçekten beni çok zorlamadı. Biz takım olarak iyi oynamıştık. Kim Min-Jae'ye bir maçta 3 bacak arası attım (gülerek). Şimdi bakıyorum İtalya'ya transfer oldu. Yanlış anlaşılmasın. Şaka bir yana iyi stoperdi. Ona İtalya'da başarılar diliyorum.

Adis Jahovic'ten flaş Kim Min Jae ve Seferovic sözleri!

"SERGEN YALÇIN VE OKAN BURUK..."

İki ismi direkt sayabilirim. En iyisi Sergen Yalçın ve Okan Buruk. Bir de Tamer Tuna'yı sayabilirim. Ona haksızlık etmek istemem. Bu teknik direktörler bana çalıştığım dönemde çok şey kattı. Benim stilimde en iyisi Sergen Yalçın ve Okan Buruk'tur. Bazen Sergen Yalçın ile görüşüyoruz. "Baba neredesin?" diye soruyorum. Her şeyden önce çok iyi bir insan. Futbolcunun dilinden anlıyor. Sergen Yalçın ile yakın zamanda da konuştum. 'Ne zaman göreve geleceksin? Sen iyi bir teknik direktörsün' dedim. Sergen Yalçın ise bana en iyi teklifi beklediğini ve iyi bir kulüpte göreve gelmeyi hedeflediğini söyledi.

Adis Jahovic'ten flaş Kim Min Jae ve Seferovic sözleri!

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTEDİ"

Göztepe'de oynarken Süper Lig'e çıkmıştık. Beni Beşiktaş çok istedi. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın listesinde Samuel Eto'o ve ben vardım. Bir ara Samuel Eto'o Beşiktaş ile anlaştı diye duydum. Ben de Konyaspor'a gittim, imza attım. 2-3 gün sonra bir baktım Eto'o da Konyaspor'a geldi. Orada neler oldu anlayamadım. Beşiktaş da o dönem Vagner Love'u aldı. Böyle bir süreç oldu. Ama Şenol Güneş ile konuştuğumuzda beni takımında görmeyi çok istediğini söylemişti.

Adis Jahovic'ten flaş Kim Min Jae ve Seferovic sözleri!

Malatyaspor'da oynadığımda Antalyaspor beni transfer etmek istedi. Antalya'ya bir otele geldim. Servet Çetin ile konuşmalarımız oldu. Servet Çetin bana, 'Bir durum var. Fenerbahçe seni istiyor' dedi. Sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beni Fenerbahçe'ye istediğini öğrendim. Ama biz Antalyaspor ile söz kesmiştik, orada kulübe bir söz verdim. Ben söz verdim ve Antalyaspor'a imza atarak sözümü de tuttum. Yani o dönem Fenerbahçe'ye gitmedim. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamak kısmet olmadı diyelim. Sözümü tuttuğum için de pişman değilim.

Adis Jahovic'ten flaş Kim Min Jae ve Seferovic sözleri!

"SEFEROVIC VE GOMIS..."

Daha önceki dönemlerden Burak Yılmaz ve Bafetimbi Gomis diyebilirim. Gerçi Gomis Galatasaray'a döndü. Fenerbahçe'den Enner Valencia'yı da beğeniyorum. O tam 9 numara değil. Forvet arkası daha tehlikeli bence. Beşiktaş'ta oynayan Wout Weghorst çok koşuyor, mücadele ediyor ama benim stilim değil. Seferovic iyi bir golcü. Ama adaptasyon süreci de golcüler için önemlidir. Bazı hazırlık maçlarını izledim Seferovic'in. Şu anda kendini Süper Lig'de bulabilmiş değil bence. Biraz vakit lazım. Sezon daha yeni başladı.

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