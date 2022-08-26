Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-2 (Eyüpspor Yeni Malatyaspor maç özeti)

Eyüpspor Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-2 (Eyüpspor Yeni Malatyaspor maç özeti)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor sahasında Yeni Malatyaspor'u Sinan Kurt, Luccas Claro ve Pa Dibba'nın golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 23:13
Eyüpspor Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-2 (Eyüpspor Yeni Malatyaspor maç özeti)

Spor Toto 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor, Eyüp Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 9. dakikada Sinan Kurt, 57. dakikada Luccas Claro ve 66. dakikada Pa Dibba'nın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin 6 ve 90+5. dakikalarda Cengizhan Akgün ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Eyüpspor bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 1 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da Bodrumspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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