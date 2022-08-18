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Altınordu galibiyete kilitlendi

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun kalecisi Ali Emre Yanar ve Safa Kınalı, cumartesi günü oynayacakları Sakaryaspor maçı hakkında iddialı konuştu. Her iki isim de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti ve Sakaryarpor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:35
Altınordu galibiyete kilitlendi

Altınordu, hafta sonu sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına İsmet Orhunbilge ve Metin Oktay Yerleşkesinde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular ısınma hareketlerinin ardından Sakaryaspor maçının taktik provasını yaptı.

Altınordu'nun başarılı file bekçisi Ali Emre Yanar, taraftarlarını çok özlediklerini vurgulayarak, "Geçen sezonun son haftalarına doğru onların desteği ile büyük bir iş başardık. Geçtiğimiz sezon ligde kalma yolunda verdiğimiz mücadelede bizi ayakta tutan en büyük güçlerden birisi hiç şüphesiz taraftarımızdı. Onlara destekleri için bir kez daha teşekkür ederiz. Bu sezon da onların büyük desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Sakaryaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten genç kaleci, "Hocalarımız bize sahada neler yapmamız veya neler yapmamamız gerektiğini çok iyi anlatıyorlar. Biz de bunları sahada uygulayıp cumartesi akşamı sahamızda oynayacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılacağız" diye konuştu.

Başarılı kaleci, bu sezonki hedefleri konusunda ise "Bu sezona çok iddialı başladık. Koymuş olduğumuz hedefleri yerine getirebilecek güce de sahibiz. Öncelikle adım adım eksikliklerimizi çok hızlı bir şekilde gidermemiz lazım. Gelecek için çok umutluyuz. Sezon başında konulan büyük hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışmalıyız" dedi.

SAFA KINALI: TAKIMIMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EN BÜYÜK KATKIYI SAĞLAMAK İSTİYORUM
Altınordu'nun sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Altınordu forması ile çıktığı ilk resmi maçta gol atan Safa Kınalı da "Gençlerbirliği deplasmanıyla lige güzel bir başlangıç yaptık. Tabi ki gönül isterdi galibiyetle dönebilseydik. Yine de deplasmandan 1 puanla dönmek kötü değil. Artık şimdi Sakaryaspor ile oynayacağımız maça konsantre olduk. İnşallah cumartesi günü ilk galibiyetimizi alıp lige emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.

Genç oyuncu, hedefleri konusunda da "Buraya gelirken tabi ki kendime bazı hedefler koymuştum. Tabi ki öncelikli hedefim Altınordu'nun bir üst lige çıkması için elimden geleni yapmak. Kişisel hedefime gelecek olursam da takımıma şampiyonluk yolunda en büyük katkıyı sağlamak istiyorum. Hocam ve camiam benden memnun olabilirse ne mutlu bana" dedi.

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