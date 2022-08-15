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Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Adanaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00
Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Adanaspor - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Adanaspor - Tuzlaspor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Adanaspor sahasında Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Tuzlaspor maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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