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Eyüpspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Eyüpspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eyüpspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00
Eyüpspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Eyüpspor - Denizlispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Eyüpspor - Denizlispor maçını canlı şifresiz izlemek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. hafta maçında Eyüpspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Denizlispor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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