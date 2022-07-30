Haberler TFF 1.Lig Açılış İzmir’de

Açılış İzmir’de

Spor Toto 1. Lig'de ilk 8 haftanın programı açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Açılış İzmir’de

Açılış İzmir'de
Spor Toto 1. Lig'de ilk 8 haftanın programı açıklandı. Sezon 12 Ağustos Cuma Günü 21.00'de Altay-Samsunspor maçıyla açılacak. 14 Ağustos'ta Türk futbolunun iki köklü kulübü Sakaryaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Gözler bu mücadelede olacak.


İki transfer daha
Çaykur Rize'de teknik direktör Bülent Korkmaz, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Korkmaz "İki mevkiyi daha tamamladıktan sonra transferi kapatacağız. Oyuncuların çalışma temposundan dolayı memnunum" dedi.


Mohammed Bodrum'da
Ege temsilcisi transferlerine devam ediyor. Bodrumspor geçen sezon Eyüpspor'da forma giyen Musah Mohammed ile 5 yıllık kontrat imzaladı. 20 yaşındaki Ganalı savunmacı da çok mutlu.

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