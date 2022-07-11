Konate yolda

Samsunspor'da ismi sır gibi saklanan yeni golcünün ismi ortaya çıktı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın, "Fransa'dan yıldız bir forvetle görüşüyoruz" açıklamasının arka planında Moussa Konate isminin yattığı öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık oynayan Senegalli ile görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi.

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Bonservisi Fransız ekibi Dijon'da bulunan 29 yaşındaki forvet, teklife olumlu yaklaşırken; kulübüyle pazarlıkların sonlanmak üzere olduğu öğrenildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan ve forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Moussa Konate'nin bonservisiyle Samsunspor'a imza atması bekleniyor.