İlle de Owusu

Gelecek sezon 1. Lig'de iddialı bir takım kurmak isteyen Sakaryaspor, hücum hattı için Owusu'yla görüşmelere yeniden başladı. Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan ve bonservisi Karabağ'da bulunan Ganalı forvet için temaslar sıklaştı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuya 300 bin euro bonservis talep eden Azerbaycan ekibiyle görüşmeler devam ediyor. Bu isteği yüksek bulan Sakaryaspor 1 yıllık sözleşmesi kalan Owusu'da indirime gidilmesini bekliyor.



23 MAÇTA 10 GOL KAYDETTİ



Hücum hattının her bölgesinde görev yapan Ganalı kanat, futbol kariyerinin büyük bir kısmını İspanya'da geçirdi. Leganes, Real Oviedo ve Cordoba gibi takımlarda top koşturan 25 yaşındaki oyuncu, 2020'de Azerbaycan ekibi Karabağ'a transfer oldu. 44 maçta 9 gol kaydeden başarılı oyuncu, geçen yıl ise Ankaragücü'nde kiralık oynadı. 23 maçta 10 gol ve 4 asistle dikkat çekti. Gana ile A Milli Takım'da görev yapmayan Owusu, alt yaş kategorilerinde ise 3 kez milli formayı sırtına geçirdi.

İlk maç berabere

Kariyerinde 176 resmi maça çıkan Owusu, 46 gol ve 7 asistle oynadı.

Sakaryaspor, hazırlık maçında Moldova Ulusal Ligi ekiplerinden F.C. Dinamo Auto takımı ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-siyahlı ekibin tek golünü 90. dakikada Ümit Kurt attı. Moldova ekibinin sayısı ise Eric Jospin'den geldi.