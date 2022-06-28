Mert Manisa’da

Manisa FK, Almanya'da Köln II takımında forma giyen sol bek Mert Kuyucu ile sözleşme imzaladı. 2 yıl boyunca siyah-beyazlı ekipte forma giyecek 22 yaşındaki sol bek, "Çok büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
Manisa FK, Almanya'da Köln II takımında forma giyen sol bek Mert Kuyucu ile sözleşme imzaladı. 2 yıl boyunca siyah-beyazlı ekipte forma giyecek 22 yaşındaki sol bek, "Çok büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.