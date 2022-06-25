Bandırma şov

SporToto 1. Lig'de geçen sezon Süper Lig'i Play-Off finalinde kaçıran Bandırmaspor, transferde şov yapıyor. Ban-Ban, Ujpest'ten stoper Koutroumpis, Anderlecht'ten sol açık Tshibangu ve Adana Demirspor'den sol açık Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı. 2 yıllık imza atan 31 yaşındaki Yunan stoper Koutroumpis, geçen sezon Macaristan'da 39 maçta forma giydi. 3 yıllık imza atılan Anderlecht U21 takımında oynayan Kongolu Tshibangu da 19 yaşında ve bir önceki kulübü Mazembe'de 13 maçta 2 gol attı. Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan kiralanan 26 yaşındaki sol açık Sedat Şahintürk ise geçen sezon kiralık oynadığı Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzla'da 24 maçta 3 gol, 2 asist katkısı sağladı.