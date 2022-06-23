Spor Toto 1. Lig'den haberler

ANIL LİSTEDE

Altınordu'da Anıl Arıcıoğlu kiralık listesine konuldu. Geçen sezon Fethiye'den 5 yıllığına kadroya katılan genç golcü, tecrübe kazanması için kiralanacak. Geçen sezon 15 maçta 320 dakika görev alan 22 yaşındaki kanat, gol atma başarısı gösteremedi.

ALPER'E KANCA

Samsunspor, Bucaspor'un sağ beki Alper Kadir Duruk'a talip oldu. 24 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık daha kontratı bulunuyor. İzmir ekibinin, bonservis geliri kazanmak istediği Alper, geçen sezon Bucaspor formasıyla 32 maçta görev yaptı. Başarılı oyuncu 2 kez ağları sarstı.

RİZE KEREM'İ KAPTI

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sağ beki Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiraladı. Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Kerem, Giresunspor ve Uşakspor'da kiralık olarak forma giymişti.

KARAN DÖNEMİ BİTTİ

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırdı. Kırmızı- siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ümit Karan'ın sözleşmesinin, karşılılık anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

KOCAELİ'DE AKANBİ AYRILDI

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Ibrahim Akanbi Rasheed'in Moldova Ligi takımlarından FC Sheriff'e transfer olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz sezon yeşil-siyahlı takımla 29 maça çıkan Nijeryalı forvet, 7 gol ve 2 asist kaydetmişti. Kocaelispor'un bu transferden 67 bin 500 Euro ödeme alacak.

G.BİRLİĞİ'NE GENÇ SAVUNMACI

GençlerbirliğiI, Medipol Başakşehir'den 20 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor'da kiralık forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 6 maçta oynadı ve 267 dakika süre aldı.