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Bodrum’dan Recep atağı

Altınordu’dan ayrılan orta saha Recep Aydın ile ilk temas kuruldu. 32 yaşındaki oyuncu da Bodrum’a sıcak bakıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
Bodrum’dan Recep atağı

1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, dış transferde Altınordu'dan ayrılan orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı. Yeşil-beyazlı takımın, tecrübeli futbolcuyla ilk temaslarını gerçekleştirdiği iddia edildi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun, Bodrum temsilcisine gitmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 4 asitle oynayan Recep, kariyerinde Konyaspor, İstanbulspor, İnegöl, Karabükspor, Giresun, Ümraniyespor, Bursaspor'da da forma giydi.

Altınordu'da kamp belirsiz

Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak. İzmir temsilcisi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde top başı yapacak. Kurban Bayramı'na kadar güç toplayacak kırmızı-lacivertliler daha sonra kamp programını netleştirecek. Altınordu'da kamp yeri için net bir karar verilmediği bildirildi.

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