TFF 1. Lig, 2 Lig ve 3. Lig'den haberler

GÖKHAN NAZİLLİ'DE

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi iç transfere ağırlık veren Nazilli Bld, dış transferde de ilk hamlesini yaptı. Siyah- beyazlı kulüp, Ispartaspor'dan orta saha ve forvet olarak görev yapan Gökhan Göksu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki futbolcu, "Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

FATSA'DA HEDEF PLAY OFF

3. Lig takımı Fatsa Belediyespor'un Başkanı Adem Bekar, "Bu yıl hedefimiz mutlak play-off oynamaktır. Geçen yılda talihsiz birkaç maçı kaybetmesek geçtiğimiz sezonda bu hedefimize ulaşabilirdik" dedi. Başkan ayrıca "Bu yıl hedefimiz mutlak play-off oynamaktır. Tüm Fatsalı bölge halkının bize destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.

BÜYÜKEKŞİ TURDA

TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. Lig Kulüpleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanları ile bir araya geldi. Büyükekşi, bu liglerdeki kulüp ve futbolcuların sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı. Büyükekşi "Belirlediğimiz yol haritasının önemini pekiştirdik" dedi.

DENİZLİ AF İSTİYOR

Denizli yönetimi, transfer yasağını kaldırmak için de girişimlerde bulunacak. Önceliği mevcut kadroyu korumaya veren yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz, Süper Lig döneminden borçlu olunan eski futbolcularla görüşüp alacakları konusunda anlaşma yollarını arayacak.

ALTAY'DA CENK GURURU

Altay, altyapıda yetişen stoper Cenk Özkaçar'ın Milli Takım formasını ilk kez terletmesi Altay camiasına gurur yaşattı. Cenk'in Lyon'a satışından 1.5 milyon Euro kazanan Altay, bir sonraki satışından yüzde 10 pa y elde edecek.