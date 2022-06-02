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Altınordu'da Hüsamettin Yener'in kaderi belirsiz

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'da iç transfer hareketliliği devam ediyor. Golcü Bertuğ Bayar ile anlaşan ekipte, bir diğer forvet Hüsamettin Yener için belirsizlik devam ediyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 13:52
Altınordu'da Hüsamettin Yener'in kaderi belirsiz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'in kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dış transferde ilk imzayı Akhisarspor'dan ayrılan 25 yaşındaki golcü Bertuğ Bayar'a attıran İzmir temsilcisinin 27 yaşındaki Hüsamettin'le görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun ilk görüşmede yeni sezon için kırmızı-lacivertlilerden 2.5 milyon TL yıllık ücret istediği, Altınordu'nun serbest kalan oyuncusuna 1.6 milyon TL'lik teklif sunduğu iddia edildi.

Kulüp ve oyuncu arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Hüsamettin'in yuvada kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 2019-20 sezonunun devre arasında Altay'dan transfer edilen Hüsamettin Yener, yarım sezonda 14 maçta 2 gol kaydetti. Altınordu formasıyla 2020-21 sezonunda ligde 29 maçta 5 kez rakip fileleri sarsan, kupada 1 gol atan deneyimli forvet, altyapısından yetiştiği Altay'a karşı Play-Off finalini kaybetme üzüntüsü yaşadı. Hüsamettin, geçen sezon ligde 34 müsabakada 4 gol, 4 asistle oynarken, kupada ise 2 kez ağları havalandırdı.

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