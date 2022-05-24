Haberler TFF 1.Lig Şişmanoğlu devam ediyor

Şişmanoğlu devam ediyor

Mesut Bakkal'la lige tutunan Denizlispor'da sezon başında transfer edilen Ömer Şişmanoğlu takımı sırtladı. 32 yaşındaki forvet 26 maçta 13 golle en skorer sezonunu geçirdi. Sözleşmesi çıkış opsiyonlu olarak devam eden tecrübeli golcü, gelecek sezon da yeşil-siyahlı takımda forma giyecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Şişmanoğlu devam ediyor
Mesut Bakkal'la lige tutunan Denizlispor'da sezon başında transfer edilen Ömer Şişmanoğlu takımı sırtladı. 32 yaşındaki forvet 26 maçta 13 golle en skorer sezonunu geçirdi. Sözleşmesi çıkış opsiyonlu olarak devam eden tecrübeli golcü, gelecek sezon da yeşil-siyahlı takımda forma giyecek.
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