Şişmanoğlu devam ediyor

Mesut Bakkal'la lige tutunan Denizlispor'da sezon başında transfer edilen Ömer Şişmanoğlu takımı sırtladı. 32 yaşındaki forvet 26 maçta 13 golle en skorer sezonunu geçirdi. Sözleşmesi çıkış opsiyonlu olarak devam eden tecrübeli golcü, gelecek sezon da yeşil-siyahlı takımda forma giyecek.
Mesut Bakkal'la lige tutunan Denizlispor'da sezon başında transfer edilen Ömer Şişmanoğlu takımı sırtladı. 32 yaşındaki forvet 26 maçta 13 golle en skorer sezonunu geçirdi. Sözleşmesi çıkış opsiyonlu olarak devam eden tecrübeli golcü, gelecek sezon da yeşil-siyahlı takımda forma giyecek.