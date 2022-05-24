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Altınordu’da 6 isim yolcu

Kümede kalmayı başaran Altınordu'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. A.Gücü'nden kiralanan Erdi'nin yanı sıra Volkan, Rıdvan, Recep, Ahmet İlhan ve Hüsamettin serbest kalma hakkı kazanacak. Oyuncular hakkındaki son kararı Teknik Direktör Ufuk Kahraman verecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Altınordu’da 6 isim yolcu
Kümede kalmayı başaran Altınordu'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. A.Gücü'nden kiralanan Erdi'nin yanı sıra Volkan, Rıdvan, Recep, Ahmet İlhan ve Hüsamettin serbest kalma hakkı kazanacak. Oyuncular hakkındaki son kararı Teknik Direktör Ufuk Kahraman verecek.
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