Altınordu’da 6 isim yolcu

Kümede kalmayı başaran Altınordu'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. A.Gücü'nden kiralanan Erdi'nin yanı sıra Volkan, Rıdvan, Recep, Ahmet İlhan ve Hüsamettin serbest kalma hakkı kazanacak. Oyuncular hakkındaki son kararı Teknik Direktör Ufuk Kahraman verecek.
Kümede kalmayı başaran Altınordu'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. A.Gücü'nden kiralanan Erdi'nin yanı sıra Volkan, Rıdvan, Recep, Ahmet İlhan ve Hüsamettin serbest kalma hakkı kazanacak. Oyuncular hakkındaki son kararı Teknik Direktör Ufuk Kahraman verecek.