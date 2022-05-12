Haberler TFF 1.Lig Yılport Samsunsporlu yönetici Çağdaş Atan ile prensipte anlaşıldığını resmen açıkladı!

Yılport Samsunsporlu yönetici Çağdaş Atan ile prensipte anlaşıldığını resmen açıkladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 14:48
Yılport Samsunsporlu yönetici Çağdaş Atan ile prensipte anlaşıldığını resmen açıkladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı.

Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, yaptığı açıklamada, Fuat Çapa'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdürdüklerini söyledi.

Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacak bir teknik direktör aradıklarını vurgulayan Bilen, "Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardık. Aramızda çok küçük pürüzler kaldı. Bugün veya yarın o pürüzleri giderip resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz." dedi.

Bilen, Çağdaş Atan ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

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