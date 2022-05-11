Üzülmez dönemi

Hamza Hamzaoğlu'yla yollarını ayıran Eyüpspor, İbrahim Üzülmez'le sözleşme imzaladı. 1.5 yıllık kontrata imza atan tecrübeli hoca, hedefin şampiyonluk olduğunu ifade etti. 2017-2018'de Çaykur Rizespor ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligi tanıdığımı düşünüyorum. Eyüpspor'la güzel bir final yaşamak istiyoruz. Az konuşacağız, çok çalışacağız. Güzel bir final yaparak kulübün tarihini perçinlemek istiyoruz. Bu güzide kulübü hedeflere götürmek istiyoruz. Yeni şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Eyüpspor'la en iyi şekilde sinerjiyi yakalayarak hedefe varacağız" diye konuştu.