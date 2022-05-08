Tuzlaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Tuzlaspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 36. hafta maçında heyecan devam ediyor. Tuzlaspor - Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Eyüpspor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve BeiN Conenct'te canlı yayınlanacak.