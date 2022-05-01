Denizlispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Denizlispor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 35. hafta maçında heyecan devam ediyor. Denizlispor - Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor'da ve BeiN Connect'te canlı yayınlanacak.