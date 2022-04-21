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Lidere darbe!

Ankaragücü, Altınordu’ya evinde mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı 2 3 İzmir ekibinin gollerini Şeref (2) ve Ahmet İlhan atarken, birer kırmızı kart çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Lidere darbe!

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa koşan lider Ankaragücü evinde Altınordu karşısında şok bir yenilgi aldı. 9. dakikada Şeref Özcan nefis çalımlarla sıyrılıp topa harika vurdu: 0-1. 40. dakikada Ankaragücü'nden Yusuf Abdioğlu'nun hatalı pasında araya giren Hüsamettin Yener farkı 2'ye yükseltti: 0-2. 45'te Geraldo ceza sahası dışından gelişine muhteşem bir şutla golü attı: 1-2.

PENALTI KAÇTI
Ankaragücü'nde Ghayas Zahid, 55. dakikada hakeme itirazdan direkt kırmızı kart gördü. 58. dakikada Şeref Özcan bir gol daha attı: 1-3. 62'de Altınordu'da Kubilay çift sarı karttan atıldı. 72'de Eren Derdiyok penaltıda kaleci Serhat'ı geçemedi. Son anlarda Ariyibi farkı indirdi fakat yetmedi: 2-3. Altınordu son 7 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

HEDEFİMİZDEN SAPMA YOK
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, son haftalarda inişli çıkışlı performanslarını değerlendirdi. Dalcı, "Son 5 maçta 5 puan bizim de istediğimiz bir sonuç değildi. Ancak hedefimizden herhangi bir sapma yok. Yolun sonu şampiyonluk" yorumunu yaptı.

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