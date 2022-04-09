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Ümraniyespor Ankaragücü: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor, evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Ankaragücü'nün 42. dakikada Kwabena'nın kırmızı kart göresi sonrası 10 kişi tamamladığı müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 15:28
Ümraniyespor Ankaragücü: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçında Ümraniyespor, evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Kıran kırana geçen mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

İstanbul ekibinin gollerini 32. dakikada Bammou ve 54. dakikada penaltıdan Mrsic kaydetti.

Ankara ekibinin golünü Aatıf Chahechouhe ve Yasin Güreler kaydetti. Ankaragücü'nde Kwabena 42. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Ümraniyespor bu beraberlikle puanını 57'ye çıkarttı ve 2. Sırada bulundu.

Ankaragücü ise liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin 60 puanı bulunuyor.


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