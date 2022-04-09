Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği - Keçiörengücü: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği - Keçiörengücü: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 18:03
Gençlerbirliği - Keçiörengücü: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 2-0 kazandı.

Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Barış Alıcı ve 78. dakikada Sandro Lima kaydetti.

Bu skorla birlikte 38 puana ulaşan Gençlerbirliği, ligde 11. sıraya yerleşti. 38 puanda kalan Keçiörengücü ise 10. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Denizlispor'u konuk edecek.

DİĞER
Dudaktan Kalbe'nin Melek'i Leylifer Kızgınyürek güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız sosyal medyanın diline düştü
Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirmişti... İslam Medeniyetleri Müzesi'ne ilk günden ziyaretçi akını!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor