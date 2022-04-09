Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor ile Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor ile Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor ile Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 10:57 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 11:10
Bandırmaspor ile Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor ile Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında heyecan devam ediyor. Bandırmaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Turgut Doman'ın yöneteceği maç 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Bandırmaspor ile Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR İLE BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor ile Boluspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak ve TRT AVAZ kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

DİĞER
İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'
Gece boyu kuyruk! Taksimetre güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor