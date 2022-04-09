Balıkesirspor bitime 7 hafta kala küme düştü!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Adanaspor, 3-1 kazanmayı başardı.

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

GOL PERDESİNİ KONUK EKİP AÇTI

Adanaspor ile Balıkesirspor'un karşılaşmasında gol perdesi, konuk ekip tarafından açıldı. Balıkesirspor'da İbrahim Çolak, Kethevoama'nın asisti ile topu ağlara yollamayı başardı. İbrahim, bu gol ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Adanaspor, Balıkesirspor'un golüne üst üste iki gol ile cevap verdi. Karşılaşmanın 34. dakikasında İsmail Erdoğan'ın pasını gole çeviren Fıratcan Üzüm, eşitliği sağladı. Bu golden 5 dakika sonra Ciss sahneye çıkarak, Celil Yüksel'in asistini gole çevirmeyi başardı. Böylece Adanaspor, rakibi karşısında 2-1 öne geçti.

İKİNCİ YARIDA CISS YENİDEN SAHNEDE

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısına devam eden Adanaspor, ligin son sırasındaki rakibine bir gol daha attı. Maçın 53. dakikasında Ciss, tekrar sahne alarak Fıratcan'ın asistinde kendisinin 2, takımının 3. golünü atmayı başardı.

ADANASPOR 8'E ÇIKTI

Bu galibiyet ile puanını 41 yapan Adanaspor, TFF 1. Lig'de 8. sıraya yükseldi. Balıkesirspor ise ligin dibinde bulunurken, toparlanamadı. 29 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 24 mağlubiyet alan ekip, 11 puan ile ligin son sırasında yer aldı.